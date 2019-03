Zu Gast in US-Talkshow Ben Affleck: So liebevoll spricht er über Ex-Frau Jennifer Garner

Ben Affleck (46, "Gone Girl") so offen wie nie: Am Montag war der Schauspieler in der US-Talkshow "Today" zu Gast und sprach mit Gastgeberin Hoda Kotb (54) nicht nur über seine Alkoholabhängigkeit. Der Schauspieler schwärmte auch in den höchsten Tönen von seiner Ex-Frau, Hollywood-Star Jennifer Garner (46, "Alias").