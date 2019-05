Die bayerischen Anker-Zentren seien die konsequente Fortentwicklung der früheren Aufnahmeeinrichtungen, so Sommer. Viele Asylverfahren hätten dadurch deutlich beschleunigt werden können. "Wir haben mittlerweile eine Bearbeitungsdauer von im Schnitt drei Monaten in den Asylverfahren. In 85 Prozent der Fälle sind es nur zwei Monate oder weniger." Diejenigen, die abgelehnt würden, würden in den Anker-Zentren bleiben, bis sie das Land wieder verlassen haben.