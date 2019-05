Zu Gast in Japan Melania Trump: Museumsbesuch im 3.500-Dollar-Jumpsuit

US-Präsident Donald Trump (72) und seine Ehefrau Melania (49) besuchen gerade Japan. Am zweiten Tag der Reise durfte Trump eine Partie Golf mit Premierminister Shinzo Abe (64) genießen, während die First Lady ein Museum in Tokio besichtigte. Dabei trug die 49-Jährige keines ihrer berühmten Kleider.