Zu Gast bei Party in Los Angeles Schauspielerin Ruby O. Fee schnuppert Oscar-Luft

Am 9. Februar werden die 92. Academy Awards vergeben. In den Tagen vor den Oscars ist die Promi- und Partydichte in Los Angeles traditionell besonders hoch. Dieses Jahr feiert auch eine Deutsche im Vorfeld mit: Schauspielerin Ruby O. Fee (24, "Sweethearts"). Sie war am Donnerstag (6.2.) zu Gast bei der "Cadillac Oscar Week Party" im berühmten Hotel Chateau Marmont.