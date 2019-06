Zu Gast bei Ellen DeGeneres Jennifer Aniston über "Friends"-Revival: "Ich würde es tun!"

Am 22. September dieses Jahres ist sie exakt 25 Jahre her, die US-Erstausstrahlung der Kult-Sitcom "Friends". Kein Wunder also, dass Ellen DeGeneres (61) in der neuesten Ausgabe ihrer Show die Gelegenheit nutzte und ihren Gast Jennifer Aniston (50) zu einem möglichen Revival der Serie ausquetschte. Und siehe da: Die Idee scheint für die Schauspielerin und ihre Co-Stars nicht mehr ausgeschlossen zu sein.