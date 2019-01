Zu Gast bei Ellen DeGeneres Courteney Cox und Lisa Kudrow feiern "Friends"-Mini-Reunion

"Ich wünschte, Lisa Kudrow wäre hier", scherzt DeGeneres noch vielsagend, ehe besagte Phoebe-Darstellerin um die Ecke kommt und das Publikum ausrastet. "Ich wollte für dich da sein", sagt Kudrow daraufhin zu ihrer Freundin - in Anlehnung an das berühmte Titellied der erfolgreichen Sitcom. Auf Cox' offiziellen Instagram-Account warten die Fans bislang übrigens noch vergebens. In der Show versprach sie aber, dass das dort entstandene Foto der drei als erstes auf ihrem Profil landen wird.