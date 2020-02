Zu Gast auf der Berlinale Fünf Jahre nach "The Mentalist": Das macht Simon Baker heute

Vom Wellenreiter zum Serienstar

Bevor er von 2008 bis 2015 den CBI-Berater mit den scheinbar übernatürlichen Fähigkeiten in "The Mentalist" verkörperte, konnte Baker bereits durch ein paar andere Filme auf sich aufmerksam machen. Nach kleineren Rollen in US-Produktionen war er 1997 im Drama "L.A. Confidential" an der Seite von Russell Crowe (55) und Kevin Spacey (60) zu sehen. Es folgten Auftritte in "Red Planet" (2000) oder "The Missing" (2003).