München - Weil er keine Lust hatte, schwer zu tragen und zu faul zum Gehen war, hat ein 25-Jähriger seinen Christbaum mit seinem Auto gezogen. Die Polizei stoppte den Fahrer am Sonntag gegen 14 Uhr in der Magdalena-Schwarz-Straße. Der Mann hatte den Baum an einem Abschleppseil hinter sich hergezogen. In einer Kurve geriet der dann prompt in den Gegenverkehr.