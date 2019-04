Frauenkirche

Seit etwa zehn Jahren wird das Heilige Grab von den Dom-Mesnern aufgebaut. Eine Besonderheit ist, dass es nur mit Naturmaterialien wie Pflanzen und Blumen gestaltet wird. Außerdem ist es ein sogenanntes "Ostergrab". Das bedeutet, dass es ab Ostersonntag noch bis zum Sonntag nach Ostern, dem "Weißen Sonntag", am leeren Grab gebetet werden kann.

Öffnungszeiten: Karfreitag nach der Liturgie bis 22 Uhr, Karsamstag 7.30 bis 18 Uhr; Ostergrab: Ostersonntag und Weißer Sonntag jeweils 13 bis 16 Uhr.

Asamkirche

Egid Quirin Asam wollte in seiner Gruft in der spätbarocken Asamkirche, die er sich mit seinem Bruder Cosmas baute, unter seinem "liaben Kircherl" begraben werden. Zusammen mit dem Heiligen Grab Jesu Christi zeigt es die barocke Frömmigkeit.

Öffnungszeiten: Stilles Gebet in der Krypta: Karfreitag 17 bis 20 Uhr, Karsamstag 9 bis 15 Uhr.

St. Michael

Dieses Grab in der Kreuzkapelle ist besonders: Jesus liegt nämlich auf einem Obduktionstisch wie in der Gerichtsmedizin. Am großen Zeh des Toten hängt ein originales Pappschild aus der Gerichtsmedizin – jedoch ohne Namen, da Christus hier stellvertretend für alle liegen soll.

Öffnungszeiten: Karfreitag 16.15 bis 20 Uhr und Karsamstag 8 bis 13 Uhr.

St. Andreas (Isarvorstadt)

Noch neuer und auch moderner ist das Heilige Grab in der Andreaskirche. Seit 2015 gibt es hier ein neues Grab, das die Lebenssituation der Menschen mit dem Tod und der Auferstehung Jesu verbinden soll. Für die Figur des verstorbenen Jesus wurde ein Sarg angefertigt, der von Gründonnerstag an die Szenen der Heilsgeschichte aufgreift.

Öffnungszeiten: Gründonnerstag bis Ostersonntag zu den Kirchenöffnungszeiten, Karsamstag 8 bis 12 Uhr stille Anbetung am Heiligen Grab.

Schmerzhafte Kapelle (Isarvorstadt)

Die Figur des Grabchristus in der Schmerzhaften Kapelle stammt aus den 1820er Jahren. Die Pietà des Meraner Bildhauers Bendel aus der Mitte des 19. Jahrhunderts im Altarraum wird während der Zeit des Heiligen Grabes mit einem roten Tuch verhängt und die Christusfigur liegt davor.

Öffnungszeiten: Karfreitag 17 bis 21 Uhr, Karsamstag 9 bis 15 Uhr.

St. Bonifaz (Maxvorstadt)

Das Heilige Grab wird von der Stiftsgärtnerei der Benediktinerabtei St. Bonifaz gestaltet. Da kein altes Grab mehr vorhanden war, wurde 2007 ein neuer liegender Christus durch den Bildhauer Guido Hosp aus Bad Baiersoyen geschnitzt.

Öffnungszeiten: Gründonnerstag 12 bis Ostersonntag 20 Uhr.

St. Johannes Baptist (Haidhausen)

Das Heilige Grab gibt es in verschiedenen Formen seit Ende des 19. Jahhunderts. Die Holzfassade mit Quaderstein-Imitation und Bogenöffnung stammt aus dem Jahr 2007. Im Inneren des Grabes liegt eine beleuchtete Grabfigur aus dem 19./20. Jahrhundert.

Öffnungszeiten: Karfreitag nach der Liturgie bis 19 Uhr, Karsamstag 9 bis 12 Uhr.

Weitere Heilige Gräber

Alter Peter

Anbetung das Allerheiligsten am Heiligen Grab: am Karfreitag 17 bis 21 Uhr und am Karsamstag 9 bis 12 Uhr.

St. Anna (Lehel)

Karfreitag nach der Liturgie bis 20 Uhr, Karsamstag 8 bis 20 Uhr. St. Achaz (Mittelsendling): Karfreitag nach der Liturgie bis 19 Uhr, Karsamstag 9 bis 12 Uhr.

St. Franziskus (Untergiesing)

Karfreitag bis Karsamstag zu den Kirchenöffnungszeiten von 7.30 bis 17 Uhr.

Mariahilfkirche (Au)

Bis zum Weißen Sonntag (Sonntag nach Ostern) zu den Kirchenöffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 18 und Samstag und Sonntag 8 bis 18 Uhr.

St. Pius (Berg am Laim)

Karfreitag 16 bis 19 Uhr, Karsamstag 8 bis 12 Uhr.

Heilig Kreuz, (Fröttmaning)

Karsamstag 10 bis 15.30 Uhr.

St. Thomas (Johanneskirchen)

Karfreitag nach der Liturgie bis 19 Uhr, Karsamstag 9 bis 12 Uhr.

St. Peter und Paul (Trudering)

Karfreitag 16.30 Uhr bis 22 Uhr, Karsamstag 8 bis 12 Uhr.

Lesen Sie auch: "München spendet für Notre-Dame"