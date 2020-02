Zu Besuch in Deutschland Hillary Clinton teilt auf der Berlinale gegen Weinstein und Trump aus

Die Demokratin und ehemalige First Lady bestätigte zudem, dass sie den demokratischen Kandidaten bei den bevorstehenden US-Wahlen am 3. November 2020 unterstützen werde, unabhängig davon, wer bei den Vorwahlen das Rennen in ihrer Partei mache. Einen persönlichen Favoriten nannte Clinton nicht. Ihre Priorität sei es, Donald Trump "in den Ruhestand" zu schicken.