Zu beschäftigt für das Drehbuch Nicht einmal George R.R. Martin kennt das Ende von "Game of Thrones"

Nicht einmal der Autor der Originalbücher von "Game of Thrones" weiß, welche Abenteuer die Charaktere im Serienfinale bestreiten müssen - und wie es für alle ausgehen wird. George R.R. Martin (70, "Das Lied von Eis und Feuer") ist so mit der Arbeit am sechsten Buch "The Winds of Winter" beschäftigt, dass er gar keine Zeit hatte, sich das Drehbuch zur finalen Staffel durchzulesen, das seine Bücher schon längst überholt hat.