München - Der Fasching ist in München am Dienstag nicht nur beim Tanz der Marktweiber am Viktualienmarkt zu spüren. Am Rosenmontag, 4. März, sind die städtischen Einrichtungen zu den regulären Zeiten noch geöffnet. Nur am Faschingsdienstag, 5. März, sind viele Einrichtungen ab 12 Uhr geschlossen.