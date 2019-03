Zu alt für den Job? "X Factor": Sharon Osbourne erhebt schwere Vorwürfe gegen Simon Cowell

Dass Sharon Osbourne (66) kein Teil mehr der "The X Factor"-Jury ist, habe laut der Frau des Fürsten der Finsternis, Ozzy Osbourne (70), mit einem simplen Grund zu tun: Show-Gründer (und -Patriarch) Simon Cowell (59) habe sie als zu alt für den Part tituliert und kurzerhand rausgeschmissen. Dessen ist sich die 66-Jährige sicher und enthüllte in ihrer TV-Show "The Talk" auch noch Cowells angebliche Worte, schreibt "Page Six".