Zoo-Tiere für zuhause Diese Live-Streams sind eine sinnvolle Ablenkung für Kinder

Zu den Anbietern gehört beispielsweise der Cincinnati Zoo, der unter dem Motto "Home Safari" täglich um 15 Uhr ein Facebook-Live-Video startet, in dem jeweils ein Tier des Zoos in den Mittelpunkt rückt. Dazu gibt es eine Aufgabe, die die Kinder zuhause machen können. Die Zoos in San Diego, Melbourne oder München haben in mehreren Gehegen Kameras aufgestellt, deren Bilder sie auf ihren Webseiten zeigen. So können Kinder die Elefanten, Koalas und Pandas der Parks bestaunen.