"Zombie Würfel - Die Horde" und mehr Würfelspiele mal anders: Die besten Alternativen zu "Kniffel"

Strategisch wird es im Aufbauspiel "Roll for the Galaxy", das insgesamt 111 spezielle Würfel im Lieferumfang enthalten hat. In einem Sci-Fi-Setting versuchen zwei bis fünf Spieler den Weltraum zu erkunden und ein Imperium aufzubauen. Hier sollte man allerdings ein wenig Zeit mitbringen, denn eine Partie kann gut und gerne über eine Stunde dauern - gerade anfangs.

Vielen ist Richard Garfield (56) als Entwickler des äußerst beliebten Sammelkartenspiels "Magic: The Gathering" bekannt. Von ihm stammt aber auch "King of Tokyo". Das Spiel ist an kultige Kaiju-Filme wie die aus der "Godzilla"-Reihe angelehnt und verwickelt Spieler in Kämpfe mit riesigen Monstern.

Digitale Games

Auch auf dem Smartphone oder Computer sind Spiele mit Würfelmechanismen angesagt. Einer der besten aktuellen Titel ist bereits im vergangenen Sommer für den PC erschienen und soll noch in diesem Jahr unter anderem für Nintendo Switch und Smartphones veröffentlicht werden. In "Dicey Dungeons" würfeln sich Einzelspieler durch immer neue Kerker und verlassen sich dabei auf Spielelemente, wie man sie auch aus Deckbau-Titeln kennt.