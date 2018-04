Handtaschen nicht angemeldet

Die Taschen fanden die Zöllner dann Ende März bei einer 28-Jährigen, die aus Hongkong kommend in München landete. Sie ging mit ihren Designer-Handtaschen am Zoll vorbei und gab an, dass die Taschen gebraucht seien. Die Zöllner glaubten ihr nicht, nahmen die Taschen in Augenschein und stellten fest, dass sie fabrikneu waren. Außerdem entdeckten sie unbenutztes Zubehör. Wert der Accessoires: Über 8.500 Euro. Auch hier hätte die Frau die Waren anmelden und Abgaben zahlen müssen.