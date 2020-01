München - Am vergangenen Wochenende ist ein Reisender aus Brasilien den Zöllnern am Münchner Flughafen aufgefallen. Den Beamten zufolge verhielt sich der 40-Jährige bei der Kontrolle auffällig und nervös. Im Gespräch verstrickte er sich offenbar in Widersprüche über den Grund und die Dauer seiner Reise.