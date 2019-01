München - Es sei bei dem Streit in der Schützenstraße um "Kindergarten-Scheiß" gegangen, erinnert sich Hans T. (37, Name geändert). Man habe diskutiert, wer denn wohl mehr Frauen gehabt habe – oder so. Doch die Situation wurde an diesem 1. Juni 2017 bedrohlich. Der Verkäufer wollte weglaufen. Er sei schnellen Schrittes weggegangen, berichtet der 37-Jährige beim Prozessauftakt am Freitag vor Gericht, aber sein Kontrahent wäre ihm nachgegangen.