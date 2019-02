Zoff um Dokufilm "As It Was" Liam Gallagher: Zerrt ihn Bruder Noel wirklich vor Gericht?

Hört er auf seinen Bruder?

In der Doku "As It Was" geht es um seinen musikalischen Aufstieg als auch um sein Comeback nach der Trennung von Oasis, wie Liam 2018 in einem Statement angekündigt hatte. Die Aufnahmen würden den Musiker nicht nur "beim Schreiben und Aufnehmen meines ersten Soloalbums" zeigen, sondern auch jene Shows aufgreifen, "bei denen ich es das erste Mal in meiner Heimatstadt Manchester und auf der ganzen Welt spiele". Das bewegende "One Love"-Konzert vor 50.000 Menschen dürfte dabei also eindeutig zu den Höhepunkten zählen.