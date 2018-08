München - Ärger in Giesing: Zwar gewannen die Löwen ihr erstes Heimspiel der neuen Saison am vergangenen Samstag gegen die Sportfreunde Lotte deutlich (5:1). Einige Fans waren aber trotzdem sauer. Nicht in sportlicher Hinsicht, versteht sich. Sondern wegen der Zustände im Grünwalder Stadion (AZ berichtete).