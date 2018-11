An diesen Aussagen müsse sich der Jordanier laut Sechzigs Präsident künftig messen lassen – etwa bei den Planungen der neuen Spielzeit, über die Trainer Daniel Bierofka erst am Freitag erklärte: "Die Finanzen sind nicht mein Job, aber natürlich will ich wissen: Was haben wir für ein Budget? Deshalb sollten sich die Gesellschafter relativ schnell durchringen, damit man weiß, wie es nächstes Jahr ausschaut."

Reisingers Schlusswort über Ismaiks Löwen-Bekenntnis, das im Kontext des schwelenden 50+1-Konfliktes mehr nach sarkastischer Spitze klingt als ehrlicher Überzeugung: "Ich bin sicher, dass wir von dieser Liebe zum Verein in den Verhandlungen für die neue Saison eine Menge spüren werden."

