München - Rassismus am Münchner Flughafen? Den beklagt der vierfache olympische Goldmedaillensieger Sir Mo Farah öffentlichkeitswirksam auf seinem Instagram-Account nach einem Zwischenfall bei einer Sicherheitskontrolle am Airport im Erdinger Moos. Beim Sicherheitscheck, den Mo Farah, wie jeder andere Fluggast am Dienstag über sich ergehen lassen musste, sprang der Metalldetektor an. Daraufhin musste der in Somalia geborene Brite separat abgetastet werden, was er hinterher als rassistischen Übergriff wertete.