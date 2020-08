Zoë Kravitz reagiert Serien-Aus für "High Fidelity" nach nur einer Staffel

Auf Instagram hat Zoë Kravitz auf das Serien-Aus reagiert. Zu einer Reihe an Fotos von den Dreharbeiten zur Serie bedankt sie sich bei ihrer "High Fidelity"-Familie für all die Liebe und das Herzblut, die sie in die Serie gesteckt hat. Ihr Dank gilt auch allen, die die Serie "angesehen, geliebt und unterstützt" haben. Das Hashtag am Ende gibt Einblick in ihre Gemütslage: "#breakupssuck", zu Deutsch etwa "Trennungen sind ätzend".