"Promi Big Brother": Wer hat sich für den "Playboy" ausgezogen?

Nacktfotos von Sylvia Leifheit sind im aktuellen "Playboy" zu sehen. Die Schauspielerin hat sich vor dem "Promi Big Brother"-Einzug schon ausgezogen: "Es scheint, dass meine innere Reise nun in eine nächste Stufe gehen darf." Was wird sie den Zuschauern im Container präsentieren? "Mir geht es darum, uns zu erinnern, dass wir zwar in einer Welt voller Sex leben, die Sinnlichkeit jedoch abhandengekommen ist."