Zitrone, Essig, Salz Die besten Haushaltsmittel gegen Hornhaut

Apfelessig

Einen ähnlichen Effekt hat Apfelessig auf verhornte Haut. Wer den Geruch der Flüssigkeit nicht über Nacht via Wattepad und Verband mit ins Bett nehmen möchte, kann ein entsprechendes Fußbad in Betracht ziehen. Hierzu etwa 100 Milliliter Apfelessig in eine Schüssel geben, die Füße hineinstellen und bis zu den Knöcheln mit lauwarmem Wasser füllen. Nach einer Viertelstunde Einwirkzeit einen Bimsstein zur Hand nehmen und die gelösten Hautschuppen damit sanft entfernen.