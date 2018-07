München/Miami - Die USA-Reise erinnert ein wenig an eine Klassenfahrt. Plus Franck Ribéry und Arjen Robben als Aufpasser. Gleich 13 Nachwuchsspieler nahm der FC Bayern mit auf Sommertour. Da die Nationalspieler erst in dieser Woche wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt und nicht mitgeflogen sind, waren noch Plätze frei.