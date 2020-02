Die Münchner starteten mit viel Schwung in die Partie und gingen bereits nach sieben Minuten durch einen Treffer von Kwasi "Otschi" Wriedt in Führung. In der Folge zeigte sich das Hoeneß-Team allerdings zu passiv und kassierte in der 36. Spielminute den Ausgleich durch Jonas Nietfeld. Die Antwort der Bayern folgte postwendend: Spielmacher Timo Kern verlängerte einen Eckball per Hacke auf Wriedt, der die Kugel aus drei Metern zum 2:1-Halbzeitstand ins Netz stocherte. Durch seinen Doppelpack erhöhte der gebürtige Hamburger sein Torekonto auf 17 und ist nun alleiniger Toptorjäger der 3. Liga.