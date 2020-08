Zimmer mit Stall, Promi Big Brother, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Gemeinsam einsam

Tom Ehlert, Creative Director einer Werbeagentur, wird in seinem Frankfurter Apartment erstochen. Ist seine Freundin, die Anwältin Carolina Beyer (Susanne Simon), für den Mord verantwortlich? Noch vom Tatort aus bittet sie Benni (Antoine Monot, Jr.) um ihre Verteidigung. Trotz der Unschuldsbeteuerungen lässt Claudia Strauss sie vorläufig festnehmen. Zufällig haben Benni und Leo in einer Bar am Tatabend eine unbekannte junge Frau gesehen, die Tom Ehlert wütend hinterherlief. Was hat es mit diesem Streit auf sich? In einer trickreichen Aktion gelingt es Leo, an Toms Handy zu kommen, das interessante Neuigkeiten enthält. So tauchen die beiden Freunde in die Welt der Dating-Apps ein, denn darüber haben sich Mandantin und Opfer kennengelernt. Während Claudia Strauss ausnahmsweise Benni mit ins Labor nimmt, entdeckt er dort ein winziges Detail, das zur Lösung des Falls betragen könnte. Doch es kommt ganz anders.