Zimmer mit Stall, Knowing ,... TV-Tipps am Freitag

In "Zimmer mit Stall" (Das Erste) muss sich die Städterin Anja einen Bauernhof mit einem Stinkstiefel teilen. Ein Zahlencode sagt in "Knowing" (RTL II) Katastrophen voraus und Clive Owen zieht in "King Arthur" (ProSieben) aus, um Britannien vor den Sachsen zu beschützen.