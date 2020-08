Zimmer mit Stall, 22 Jump Street, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, arte, Macht Euch keine Sorgen, Familiendrama

Das Abendbrot der Familie Schenk wird durch Beamte des Landeskriminalamts gestört. Man teilt ihnen mit, dass ihr Sohn Jakob (Leonard Carow) sich nicht, wie angenommen, in Spanien aufhält, sondern dem IS in Syrien angeschlossen hat. Ein Schock für die Eltern. Mehrmals versuchen sie Jakob zu erreichen. Und tatsächlich nimmt Jakob aus einem Aufnahmelager Kontakt zu seinen Eltern auf. Es gelingt dem Vater (Jörg Schüttauf) bei einer abenteuerlichen Reise an die syrische Grenze, seinen Sohn wieder in die Arme zu schließen. Doch zurück in Deutschland reagiert das Umfeld der Familie misstrauisch.