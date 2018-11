Zieht sie dafür nach Berlin? Neue Rolle für Sila Sahin: Drehstart der RTL-Serie "Nachtschwestern"

Lebensmittelpunkt wieder in Berlin?

Schon vor einer Woche hat Sila Sahin mit einem Post bei Instagram angedeutet, dass sie in absehbarer Zeit zurück nach Berlin kommen wird. Gemeinsam mit Ehemann Samuel Sahin-Radlinger (26) lebte die 32-Jährige seit Februar in Norwegen, wo der Profi-Fußballspieler bis Dezember einen Leihvertrag unterschrieben hat. In einem Interview mit der Illustrierten "Bunte" verriet der Sportler bereits Anfang des Jahres, dass das Paar "eine gekaufte Altbauwohnung in Berlin" renoviere, "die langfristig unser Zuhause werden soll". Wie passend also, dass auch die Dreharbeiten zu "Nachschwestern" in Berlin und Köln stattfinden.