Das lief beim Goretzka-Trikot falsch

Wie in Artikel 56 des Regelwerks zur Champions League festgelegt ist, dürfen Mehrfachsieger der Champions League oder des Europapokals der Landesmeister (früherer Name des Wettbewerbs) ein spezielles Abzeichen auf dem linken Ärmel tragen – der FC Bayern, mit insgesamt fünf Turniersiegen, trägt ein solches Abzeichen. Auch am vergangenen Mittwochabend war das Pokal-Abzeichen bei den anderen Bayern-Stars deutlich auf der linken Seite zu sehen. Verpflichtend ist zudem das Uefa-Respect-Abzeichen, welches sich ebenfalls auf dem linken Ärmel befindet – auch dieses war bei Goretzka nicht zu sehen.