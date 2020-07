Zeugenaussage gar nicht wahr? Amber Heards Ex-Assistentin sagt vor Gericht gegen sie aus

Hat Amber Heards (34, "Aquaman") Glaubwürdigkeit durch die jüngsten Ereignisse am Obersten Gerichtshof in London einen Knacks bekommen? Am heutigen Mittwoch (15. Juli) sagte eine ehemalige Mitarbeiterin der Schauspielerin im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen Johnny Depp (57, "Sleepy Hollow") und "The Sun" aus. Die britische Zeitung hatte den Hollywood-Star in einem Artikel 2018 als "Frauenschläger" bezeichnet und sich dabei auf angebliche Aussagen seiner einstigen Ehefrau Heard bezogen.