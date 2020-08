Mann fasst sich ans Genital

Laut Bundespolizei spielte sich der Vorfall wie folgt ab: Die junge Frau stieg in Olching in die stadtauswärtsfahrende S3. Dabei hielt der unbekannte Täter der 23-Jährigen zunächst die Türe auf und folgte ihr dann in die fast leere S-Bahn. Dann setzte er sich in einer Vierersitzgruppe zunächst schräg gegenüber der 23-Jährigen. Da der Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck die Situation unangenehm war, versuchte sie mit ihrem Handy zu telefonieren.