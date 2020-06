Rassistische Beleidigung: Tatverdächtiger ermittelt

In einem anderen Fall vermeldet die Polizei einen Erfolg: Am Donnerstag war ein 30-jähriger Mann am Agilolfingerplatz in Untergiesing von einem zu dem Zeitpunkt unbekannten Mann rassistisch beleidigt und bedroht. Ein Hinweis führte die Beamten zu einem 50-jährigen Münchner, der unweit des Tatorts wohnt. Laut Polizei räumte der Tatverdächtige die Tat auf Vorhalt ein.