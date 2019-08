Wie die Beamten berichten, trug sich der Vorfall in der Nacht von Montag, 12. August, auf Dienstag, 13. August zu. Die 24-jährige Touristin war nach einem Bierzelt- und Lokalbesuch am späten Montagabend alleine in ein Großraum-Taxi gestiegen, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag.