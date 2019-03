Obersendling - Eine 58-Jährige ist am Donnerstag gegen 23.30 Uhr von einem unbekannten Mann im Bereich der Siemensallee und der Carola-Neher-Straße "überfallartig von hinten angegeangen" worden. So schilderte es die Münchner Polizei am Freitag, die nun nach Zeugen sucht.