Zeugen entlasten ihn Frank Rosin: Polizeieinsatz nach Disco-Besuch in Düsseldorf?

TV-Starkoch Frank Rosin (53) muss sich derzeit mit einer unschönen Anschuldigung auseinandersetzen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, kam es angeblich Mitte Januar zu einem Vorfall in dem Düsseldorfer Club "Sir Walter". Rosin soll dort mit einem weiblichen Gast auf der Tanzfläche aneinander geraten sein. Die Polizei bestätigte einen Vorfall, ohne jedoch konkret den Namen Rosins zu nennen. In dem Statement heißt es lediglich unter anderem, dass es am 18. Januar um 00:48 Uhr zu einem Einsatz in einer Disco in der Altstadt kam.