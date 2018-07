Zeuge verliert WM-Titel Boxen-WM: Hauen und Stechen – Werfen und Verlieren

Weltmeisterlich war an dieser Darbietung nichts. Der Berliner Tyron Zeuge, der letzte Deutsche, der noch einen WM-Gürtel um seine Hüfte schnallen durfte, taumelte gegen den britischen Herausforderer Rocky Fielding in der vierten Runde durch den Ring, er versuchte immer wieder, sich wegzudrehen. In der fünften Runde ging der 26-Jährige nach einem Lebertreffer direkt vor seiner Ecke zu Boden. Trainer Jürgen Brähmer schaute ihm in die Augen, dann hatte er genug, er warf das Handtuch. Aus, vorbei, weg der Titel. Erstmals seit 14 Jahren gibt es hierzulande keinen Champion mehr.