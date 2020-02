München - In großen Lettern steht "Vulva" geschrieben, darunter die Frage: "Du möchtest deine Vulva kennenlernen? Dann lass sie von mir plastisch abformen". In ganz München sind die Zettel an Straßenlaternen oder Verkehrszeichen-Halterungen am Donnerstag und Freitag aufgetaucht und sorgen für allerlei verdutzte Gesichter und Fragen.