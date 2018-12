Zersetzt, Dengler, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Mensch Heino! Der Sänger und die Deutschen, Doku

Kein deutscher Sänger polarisiert wie er. Zum 80. Geburtstag ergründet der Film das "Phänomen" Heino - und wie sich seine Geschichte in der seines Heimatlandes spiegelt. Kindheit im Krieg, Entbehrungen in Trümmern, Aufschwung und erste Erfolge in der "Wirtschaftswunder"-Zeit, Durchbruch mit deutschen Volksliedern - mitten im Kalten Krieg. In der DDR wird er verboten, im Westen verehrt und verspottet. Laut einer Umfrage kennen ihn 98 Prozent aller Bundesbürger, den "Volksmusiker", der wie kein anderer dieses Genre verkörpert.