Zero-Waste-Kosmetik Deo selbst machen: Die besten DIY Rezepte - garantiert aluminiumfrei

Deo selbst machen mit Natron

Natron ist bekannt dafür, Gerüche zu neutralisieren und hemmt durch seine basische Wirkung zudem das Wachstum von geruchsbildenden Bakterien. Wichtig ist, dass man für sein selbstgemachtes Deo Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3), also Natron in Lebensmittel-Qualität, verwendet. Natriumcarbonat - also Soda oder Natronlauge - ist nicht als Inhaltsstoff geeignet und kann Hautirritationen auslösen.