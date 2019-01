Zeremonie sollte geheim bleiben Miley Cyrus: Das sagt sie über ihre Hochzeits-Panne

Die Hochzeit von Miley Cyrus (26, "Younger Now") und Liam Hemsworth (29, "Die Tribute von Panem") Ende Dezember sollte eigentlich geheim bleiben. Einer ihrer Freunde teilte die Neuigkeit in den sozialen Netzwerken dann aber doch etwas zu schnell. Cyrus' Schwester Brandi (31) erklärte nun laut Medienberichten in ihrem "Your Favorite Thing"-Podcast, dass das Paar sich immer eine kleine Hochzeit gewünscht und gehofft hatte, dass es ein Familiengeheimnis bleibe, bis sie bereit wären, es den Fans mitzuteilen.