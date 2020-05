Zeremonie in Italien geplant Auch Jennifer Lopez und Alex Rodriguez verschieben ihre Hochzeit

Die Hochzeitsglocken werden für Jennifer Lopez (50, "Manhattan Queen") und Alex Rodriguez (44) in diesem Sommer nicht läuten. Wie "E!News" unter Berufung auf einen Insider meldet, haben die Sängerin und Schauspielerin sowie der Ex-Baseballprofi ihre geplante Hochzeit in Italien auf unbestimmte Zeit verschoben. Die beiden hätten sich wochenlang Gedanken gemacht, nun aber die Entscheidung getroffen. Es sei in naher Zukunft keine Normalität in Italien möglich, deswegen sei das Verschieben die sicherste und klügste Variante gewesen.