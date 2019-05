Zeremonie in Bangkok Maha Vajiralongkorn ist jetzt auch gekrönter König von Thailand

König Maha Vajiralongkorn (66) trägt jetzt auch offiziell die thailändische Krone, wie unter anderem "bangkokpost.com" meldet. Während einer Zeremonie am Samstag in Bangkok hat er sich selbst gekrönt, denn König ist er schon länger. In den kommenden beiden Tagen werden zudem weitere Riten folgen, darunter die Übernahme des Wohnsitzes, die Widmung des vollständigen zeremoniellen Namens des Königs auf einer goldenen Tafel, eine staatliche Prozession und eine öffentliche Audienz.