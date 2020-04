Corona sorgte für Schließung des EWH

Wäre nicht Corona dazwischengekommen, so hätten sie dieses Jahr wohl die 100.000-Besucher-Grenze geknackt. Aber weil das Virus auch die Schließung des EWH erzwungen hat, wird das 2020 wohl nichts mehr werden. Aktuell sind die Gänge leer, der Spielplatz verwaist und die Wirtschaft geschlossen.

Zumindest zahlt es sich jetzt aus, dass das Haus zu großen Teilen von der Stadt finanziert wird. Anders als viele andere Veranstaltungsorte in München muss das EWH deswegen nicht akut um seine Zukunft fürchten.

Gerichtsstreit um eine Filmvorführung

In der Vergangenheit war das gelegentlich ein Problem. Immer wieder versuchte die CSU, die Förderung für das Haus zu streichen. Und immer wieder gab es politische Konflikte mit dem Stadtrat. Zuletzt 2017, in der Debatte um das Verbot von Veranstaltungen der BDS-Kampagne, die zum Boykott israelischer Waren und Dienstleistungen aufruft. Der Stadtrat hatte damals beschlossen, dass Gruppen oder Einzelpersonen, die diese Kampagne unterstützen, nicht mehr in städtisch geförderten Räumen auftreten dürfen. Die Stadt versuchte auf der Grundlage des Beschlusses, eine Filmvorführung der "Jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe" im EWH zu verhindern.

"Wir haben uns den Film angeschaut, er war absolut sachlich", sagt Mackowiak. "Da haben wir gesagt, dann zeigen wir den auch – ich sehe keinen Grund, warum man das verbieten sollte." Am Ende zog die Dialoggruppe vor Gericht – und gewann. Die Filmvorführung durfte stattfinden.

Für die Frage, welche Organisationen einen Raum erhalten, gibt es aus Sicht der beiden Aktivisten klare Kriterien. "Rechte, antisemitische oder rassistische Veranstaltungen beherbergen wir nicht", sagt Mackowiak. Um das sicherzustellen, diskutiert der "Programmausschuss", in dem auch Mackowiak sitzt, jede einzelne Veranstaltung vor. "Wir haben ja viele internationale Gruppen hier im Haus und oft ist es gar nicht so einfach, herauszufinden, was nun deren Inhalte sind", sagt sie. Dann wird recherchiert – so lange, bis man sich sicher ist.

Und jetzt, in der Rente? "Wir wollen mal was anderes machen", sagt Weber. Die Kuba-Reise, die sie für den April geplant hatten, ist durch Corona erstmal ins Wasser gefallen. Aber: "Es gibt so viel wichtige Initiativen in München, es ist Zeit für etwas Neues." Die Rechtshilfe für Geflüchtete, die Mackowiak jeden Dienstag kostenlos im Eine-Welt-Haus gibt, wird es dafür weiter geben. Jetzt schon das 38. Jahr.

