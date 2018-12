Speckgürtel: Auch hier ist nichts mehr zu holen

Ein Umzug in den Münchner Speckgürtel hingegen lohnt sich inzwischen kaum noch. "Die preisliche Differenz zwischen München und dem Umland wird immer geringer", sagt der Ehrenvorsitzende der IVD Süd, Johannes Schneider.

So erschreckend sich die Zahlen immer wieder anhören, IVD-Geschäftsführer Stephan Kippes macht Hoffnung. "Es ist auffällig, dass sich die Anstiege in München verlangsamt haben", sagt Kippes. Trotz neuer Rekordwerte steigen die Mieten in München für Wohnungen und Häuser nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. "Die Dynamik ist etwas draußen", sagt Kippes. Die Schmerzgrenze sei allmählich erreicht. Von stagnierenden oder leicht fallenden Mietpreisen wagt aber (noch) niemand zu sprechen.

Kaufpreise haben Mietpreise überholt

Im Gegensatz zu den Mietpreisen steigen die Kaufpreise in München weiter munter. Bereits 2011 haben die Kauf- die Mietpreise im Vergleich überholt. Seit der Jahrtausendwende sind sie um 156 Prozent gestiegen. Das könnte sich in den kommenden Jahren aber ändern. Denn die Mietpreisbremse könnte Investoren langfristig abschrecken und dazu führen, dass sie sich bei Neubauten zurückziehen.

Ohnehin sei die Mietpreisbremse mehr "Mietpreisbrecher statt Bremse" gewesen, da die Mieten mit dem Mietspiegel verglichen wurden – und sich höhere Mieten ergaben.

Mietpreise: In Ingolstadt sinken sie schon

Im Vergleich zum gesamten Freistaat ist die Landeshauptstadt ein gewaltiger Ausreißer. Heuer liegt der Mietpreis für Bestandswohnungen bei 10,40 pro m2. Im vergangenen Jahr lag er bei 9,90 Euro. In manchen bayerischen Städten ist sogar ein leichtes Minus in den Wohnungs- und Häusermieten zu erkennen: In Ingolstadt gingen die Mietpreise bei Altbauwohnungen beispielsweise im Vergleich zum Frühjahr um 0,8 Prozent zurück, ebenso die Mieten von Reihenmittelhäusern.

Bei dieser Wohnform und bei Doppelhaushälften gehen die Mieten in vielen Städten im Freistaat leicht zurück, etwa in Nürnberg, Regensburg, Bamberg oder Rosenheim. Die fast unrealistisch wirkende Hoffnung auf ein Ende? IVD-Geschäftsführer Stephan Kippes formuliert es hoffnungsvoll: „Man kommt langsam in Zenitnähe.“ Ein Trend, der München vor Jahren erreicht hat, ist nun ein landesweites Phänomen: Die Kaufpreise steigen auch landesweit deutlich stärker als die Mieten. Sie haben die Mieten nun überholt – und sind seit 2000 um 73 Prozent gestiegen.

