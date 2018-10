Nicht nur dieses Plus an Bettzeit macht die Umstellung auf die Winterzeit einfacher, wie Chronobiologin Eva Winnebeck der AZ erklärt. Sie ist die Teamleiterin des Schlaflabors der Medizinischen Psychologie der LMU. "Die Winterzeit ist die Normalzeit, also die echte Sonnenzeit. Die Zurückstellung können wir daher ganz gut verkraften." (Lesen Sie hier: Bundesbürger mehrheitlich für Beibehaltung der Sommerzeit)