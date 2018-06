Zeitlos schön Angelina Jolie: Elfenbeinfarbener Wow-Auftritt in London

Hollywood-Glamour in London: Angelina Jolie (43, "By The Sea") hat anlässlich des 200-jährigen Bestehens des Sankt-Michael-und-Sankt-Georg-Ordens der britischen Hauptstadt die Ehre erwiesen und an einem Gottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale teilgenommen. Stilvoll gekleidet wie immer zeigte sich die Schauspielerin bei der Zeremonie.