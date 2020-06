Zeit für Veränderungen Rassismus-Debatte reißt bei Motsi Mabuse alte Wunden auf

Ihre Botschaft: "Hass wird niemals siegen"

Die Tänzerin zeigt sich von der großen Anteilnahme am "Blackout Tuesday" (2. Juni) bewegt, an dem unzählige Menschen aus Solidarität ein einfaches, schwarzes Bild in den sozialen Medien gepostet hatten. Ausreichen würde diese Aktion ihrer Meinung nach aber bei Weitem nicht. "Der Punkt ist, als ich am nächsten Tag aufwachte, war ich immer noch schwarz und es fühlte sich an, als sei alles in Ordnung. Aber für viele ist das die tägliche Realität." Mabuses Aufruf lautet daher: "Rassismus sollte mit Veränderungen bekämpft werden." Es reiche nicht aus, nur darüber zu sprechen. Veränderungen müssten umgesetzt werden.